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Подозреваемого в покушении на Трампа оставят под стражей до суда

Райан Уэсли Рут, который подозревается в покушении на убийство Дональда Трампа возле поля для гольфа бывшего президента США, останется под стражей до начала судебного разбирательства по существу.

Подозреваемого в покушении на Трампа оставят под стражей до суда
© Соцсети

Такое решение принял судья федерального суда Южного округа штата Флорида Район Маккейб.

"Подозреваемый будет оставаться в тюрьме без залога в ожидании суда по двум обвинениям, связанным с оружием", - заявил он во время слушаний.

Подозреваемому также могут быть предъявлены дополнительные обвинения.

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