Подозреваемого в покушении на Трампа оставят под стражей до суда
Райан Уэсли Рут, который подозревается в покушении на убийство Дональда Трампа возле поля для гольфа бывшего президента США, останется под стражей до начала судебного разбирательства по существу.
Такое решение принял судья федерального суда Южного округа штата Флорида Район Маккейб.
"Подозреваемый будет оставаться в тюрьме без залога в ожидании суда по двум обвинениям, связанным с оружием", - заявил он во время слушаний.
Подозреваемому также могут быть предъявлены дополнительные обвинения.