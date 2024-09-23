Подозреваемого в покушении на Трампа оставят под стражей до суда

Райан Уэсли Рут, который подозревается в покушении на убийство Дональда Трампа возле поля для гольфа бывшего президента США, останется под стражей до начала судебного разбирательства по существу.

© Соцсети

Такое решение принял судья федерального суда Южного округа штата Флорида Район Маккейб.

"Подозреваемый будет оставаться в тюрьме без залога в ожидании суда по двум обвинениям, связанным с оружием", - заявил он во время слушаний.

Подозреваемому также могут быть предъявлены дополнительные обвинения.