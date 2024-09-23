Президент Ирана заявил, что не хочет дестабилизации в регионе

Иран не стремится к дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке, однако убийство в Тегеране главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании не останется безответным.

С таким заявлением выступил на круглом столе с журналистами в Нью-Йорке президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Лидер исламской республики подчеркнул, что убийство Хании идёт вразрез со всеми нормами международного права и добавил, что оно «не останется без ответа».

«Иран доказал, что он может ответить на преступления этого режима (Израиля. — RT), но мы не хотим быть дестабилизирующим фактором и подрывать безопасность в регионе», — цитирует Пезешкиана агентство ISNA.

Ранее Пезешкиан высказался о взрывах пейджеров в Ливане. Он назвал произошедшее позором для Запада.