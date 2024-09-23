Сийярто сделал заявление о третьей мировой войне

Миру может угрожать третья мировая война или раскол на блоки. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

По его словам, риск начала третьей мировой войны становится «все более серьезным».

«Или же все движется к эпохе, когда мир снова будет разделен на блоки», — считает Сийярто.

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Он отметил, что в прошлом Венгрия сильно пострадала из-за разделения на блоки и не хочет возвращения данной эпохи. Сийярто подчеркнул, что Будапешт хочет, чтобы «следующие десятилетия характеризовались взаимосвязанностью стран и справедливым международным сотрудничеством».