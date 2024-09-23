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В Евросовете заявили об ухудшении отношений между ЕС и Ираном

Глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели встречи на фоне Генеральной Ассамблеи ООН, в ходе которых европейский лидер заявил, что текущие отношения между Евросоюзом (ЕС) и Ираном достигли минимального уровня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС в Брюсселе.

В Евросовете оценили уровень отношений ЕС и Ирана
© globallookpress.com
«Шарль Мишель встретился с президентом Ирана в кулуарах сессии ГА ООН в Нью-Йорке. Он отметил, что отношения между ЕС и Ираном находятся в крайне напряженном состоянии. В ходе переговоров Мишель поднял несколько важных вопросов, вызывающих беспокойство у европейской стороны, и подчеркнул, насколько важен диалог для предотвращения дальнейшей эскалации ситуации», — отметил дипломат.

На прошлой неделе глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что украинский конфликт осложнил развитие отношений между Тегераном и Брюсселем. По его словам, выходом для нормализации связей Ирана и Европы могут стать переговоры на основе уважения.

В мире
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Иран, Исламская Республика