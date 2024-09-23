Запрещающий УПЦ закон вступил в силу на Украине

Запрещающий деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Украины закон официально вступил в силу. Об этом сообщает сайт Верховной Рады Украины.

Напомним, законопроект, позволяющий запретить деятельность УПЦ Московского патриархата, был принят в окончательном чтении 20 августа. В документе сообщалось, что УПЦ обязана в течение девяти месяцев прекратить связи с Русской православной церковью (РПЦ), а приходы и епархии должны выйти из ее состава.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров осудил запрет Киевом УПЦ.