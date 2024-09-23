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Президент Чехии призвал Украину быть более реалистичной

Власти Украины должны быть более реалистичными и смириться с потерей некоторых территорий в ходе конфликта. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передает The New York Times (NYT).

Президент Чехии дал совет Украине
© globallookpress.com

«Украине надо быть более реалистичной. Наиболее вероятным результатом конфликта станет то, что некоторые территории останутся под контролем России», — отметил чешский лидер.

При этом Павел подчеркнул, что сейчас настал тот момент, когда Киеву и его сторонникам «необходимо взглянуть в лицо реальности и принимать соответствующие из нее решения».

22 августа президент Чехии Петр Павел назвал иллюзией идею украинского лидера Владимира Зеленского о возможности достичь «справедливого мира» для Украины. По его словам, Киев под «справедливым миром» понимает «100 процентов или ничего». Этот сценарий Павел назвал иллюзорным.

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