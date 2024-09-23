Президент Чехии дал совет Украине

Власти Украины должны быть более реалистичными и смириться с потерей некоторых территорий в ходе конфликта. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передает The New York Times (NYT).

«Украине надо быть более реалистичной. Наиболее вероятным результатом конфликта станет то, что некоторые территории останутся под контролем России», — отметил чешский лидер.

При этом Павел подчеркнул, что сейчас настал тот момент, когда Киеву и его сторонникам «необходимо взглянуть в лицо реальности и принимать соответствующие из нее решения».

22 августа президент Чехии Петр Павел назвал иллюзией идею украинского лидера Владимира Зеленского о возможности достичь «справедливого мира» для Украины. По его словам, Киев под «справедливым миром» понимает «100 процентов или ничего». Этот сценарий Павел назвал иллюзорным.