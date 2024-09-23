Сийярто сделал заявление о третьей мировой войне

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что миру могут угрожать третья мировая война или раскол на блоки. С таким утверждением он выступил в Нью-Йорке на Саммите будущего.
"Риск начала Третьей мировой войны становится все более серьезным, или же все движется к эпохе, когда мир снова будет разделен на блоки", - отметил Петер Сийярто.
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По словам министра, Венгрия в прошлом сильно пострадала из-за разделения на блоки.
"Неудивительно, что после этого мы не хотим возвращения эпохи разделения мира на блоки. Мы хотим, чтобы следующие десятилетия характеризовались взаимосвязанностью [стран] и справедливым международным сотрудничеством", - отметил глава МИД Венгрии.