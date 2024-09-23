Названы причины поездки Зеленского в США

Владимир Зеленский устроил шоу с поездкой в Соединенные Штаты для того, чтобы отвлечь внимание жителей Украины от провала ВСУ в Донбассе, предположил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.

В Нью-Йорке 10 сентября стартовала 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на полях которой украинский лидер намеревается встретиться с президентом США Джо Байденом и другими высокопоставленными американскими чиновниками.

«То, что Зеленский и [глава его офиса Андрей] Ермак показывают, — это называется буффонада для отвлечения внимания. Ну вот сейчас он придумал вот этот прекрасный, конечно, перформанс с поездкой в США», — разъяснил Соскин.

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Эксперт заметил, что фронт на донбасском направлении трещит по швам, положение ВСУ провальное, а украинский лидер на фоне этого все же поехал в США. Он добавил, что главкому ВСУ Александру Сырскому также «все по барабану».