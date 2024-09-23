Премьер Польши анонсировал борьбу с бобрами

Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о том, что власти его страны рассматривают несколько инициатив, направленных на установление контроля над местами обитания бобров. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Туска, таким образом власти Польши хотят предотвратить ущерб, который бобры могут нанести дамбам в стране. При этом он добавил, что в 2010 году в Польше уже принимали подобные решения, но тогда это вызывало недовольство среди местных экологов.

«Вы не первые требуете быстрых перемен относительно присутствия бобров на дамбах. В 2010 году мы принимали (подобные решения — прим. ред.) — экологи были раздражены, но есть приоритеты. Иногда нужно выбирать между любовью к зверям и безопасностью городов, деревень, а также стабильностью дамб», — рассказал он.

Напомним, что в сентябре в Польше произошло масштабное наводнение.