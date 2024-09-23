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Премьер Польши анонсировал борьбу с бобрами

Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о том, что власти его страны рассматривают несколько инициатив, направленных на установление контроля над местами обитания бобров. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер Польши анонсировал борьбу с бобрами
© globallookpress.com

По словам Туска, таким образом власти Польши хотят предотвратить ущерб, который бобры могут нанести дамбам в стране. При этом он добавил, что в 2010 году в Польше уже принимали подобные решения, но тогда это вызывало недовольство среди местных экологов.

«Вы не первые требуете быстрых перемен относительно присутствия бобров на дамбах. В 2010 году мы принимали (подобные решения — прим. ред.) — экологи были раздражены, но есть приоритеты. Иногда нужно выбирать между любовью к зверям и безопасностью городов, деревень, а также стабильностью дамб», — рассказал он.

Напомним, что в сентябре в Польше произошло масштабное наводнение.