В действиях Шольца увидели желание поражения Украины

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц желает поражения Украины, выступая против ударов дальнобойным оружием вглубь территории России.

Об этом написал немецкий журналист Юлиан Репке на странице в соцсети Х.

«Олаф Шольц хочет, чтобы Украина проиграла в этом конфликте. Все просто», — написал Репке.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц перед встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что Берлин не снимет ограничения на дальность действия немецкого оружия, которое используют Вооруженные силы Украины (ВСУ).

До этого газета Financial Times писала, что Соединенные Штаты не уверены, что разрешение Вооруженным силам Украины бить вглубь территории России с помощью западного оружия каким-либо образом изменит ситуацию на фронте. Издание подчеркивает, что сомнения американцев в успехе ударов вглубь территории РФ вызывает тот факт, что российская сторона вывела 90% своих самолетов за пределы досягаемости радиуса действия западных ракет.