СМИ сообщили о попытке Киева дискредитировать мирную инициативу КНР на ГА ООН

Киев желает привлечь на свою сторону конгрессменов США в рамках кампании по дискредитации мирной инициативы КНР, пишет портал Punchbowl со ссылкой на источник.

По данным портала, украинские чиновники на фоне проходящей в Нью-Йорке 79-й сессии Генассамблеи ООН отправили своим американским коллегам материалы, в которых выражается недовольство мирной инициативой КНР со стороны Киева.

«Вполне логично, что Украина захотела бы привлечь на свою сторону законодателей, чтобы они помогли изложить ее позицию десяткам мировых лидеров и тысячам дипломатов, которые будут на Генассамблее на этой неделе», — пояснили авторы публикации.

Пекин в феврале 2023 года опубликовал «мирный план», который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.