В США нашли записку готовившего покушение на Трампа

Райан Раут, который совершил покушение на Дональда Трампа на поле для гольфа, за несколько месяцев до этого написал записку на случай провала. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщает New York Times.

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Обращение нашли в коробке, которую он оставил у друзей. В записке мужчина подтвердил, что планировал покушение на кандидата в президенты, и предложил за 150 тысяч долларов «завершить работу».

— Это была попытка покушения на Дональда Трампа, но я вас подвел. Я сделал все, что в моих силах, и вложил в это всю находчивость, на которую был способен, — написал Раут.

Он также заявил, что Трамп не должен стать президентом, потому что он не подходит для этой должности, передает газета.

Очередное покушение на Трампа произошло 15 сентября недалеко от гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, где находился кандидат в президенты США.

Позднее штаб Трампа подтвердил информацию о стрельбе. В Белом доме добавили, что действующий глава США Джо Байден следит за ситуацией.

Дональд Трамп — младший также поделился информацией о ЧП. Секретная служба США занимается расследованием инцидента.

До этого громкое покушение на Трампа произошло 14 июля во время предвыборного митинга в городе Батлер, штат Пенсильвания. «Вечерняя Москва» выяснила подробности происшествия. После инцидента в разведке США сообщили, что не исключают новых попыток покушения на его жизнь.