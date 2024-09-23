США решили подготовить Украину к приближающейся зиме

США и союзники хотят подготовить энергосистему Украины к предстоящей сложной зиме. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления на открытии министерской встречи стран «Большой семерки» (G7), сообщает РИА Новости.

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«Мы знаем, что предстоящая зима будет сложной. Именно поэтому наши страны сотрудничают на ежедневной основе, чтобы дать Украине все необходимое для преодоления предстоящего зимнего периода», — сказал он.

По его словам, Вашингтон и его партнеры потратили на эти нужды значительные ресурсы — порядка 4 миллиардов долларов.

Депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько заявила, что украинским гражданам стоит готовиться к тяжелой зиме. Она отметила, что в зимнее время будут отключать электричество. Депутат подчеркнула, что союзники Киева на Западе будут помогать восстанавливать энергосистему.