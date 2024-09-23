В Испании задержали прикинувшихся Брэдом Питтом мошенников

Полиция Испании задержала пятерых мошенников, которые выманили у двух женщин в общей сложности 325 тысяч евро, прикинувшись в социальных сетях актером Брэдом Питтом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МВД страны.

По данным следствия, мошенники заставили своих жертв поверить в то, что они общаются с самим Брэдом Питтом, пообещав им романтические отношения и совместное будущее. Их целью стали две уязвимые, эмоционально обделенные и депрессивные женщины. Добившись с ними максимально близких отношений, мошенники предложили женщинам инвестировать вместе с ним в различные бизнес-проекты и они согласились, начав переводить им деньги. Однако через время женщины поняли, что их обманули.

В результате расследования правоохранители обнаружили, что мошенники создали сеть банковских счетов с поддельными документами граждан Нигерии, Ганы, Сенегала и Сьерра-Леоне. Их заблокировали, успев вернуть 85 тысяч евро из общей суммы денег, выманенных у двух жертв.