В США усомнились в способности Байдена добиться прекращения огня в Газе

Президент США Джо Байден, скорее всего, не сможет организовать сделку о прекращении огня на территории сектора Газа в ближайшее время. Об этом сообщила газета Politico, сославшись на трех чиновников в американской администрации. Газета.Ru

По их информации, глава государства считает, что таким образом он сам войдет в историю как «миротворец», а также сможет облегчить кандидату в президенты от Демократической партии Камале Харрис путь к победе. Тем не менее, по оценкам источников, продвижению Вашингтоном сделки по Газе препятствуют две основные проблемы. Во-первых, Израиль требует сохранить присутствие своего контингента вдоль демилитаризованной зоны у границы с Египтом, а радикальное палестинское движение ХАМАС категорически отказывается пойти на уступки этому требованию. Во-вторых, между Израилем и ХАМАС существуют серьезные разногласия относительно масштабов и срока обмена палестинских заключенных на израильских заложников. ТАСС

2 сентября Байден заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху делает недостаточно для того, чтобы достичь заключения сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. Lenta.ru