Пока вы не уснули: предложение Эстонии перекрыть Финский залив и отзыв Баку посла в РФ

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Эстония предложила перекрыть Финский залив

Эстония разрабатывает план деятельности на случай, если воды Финского залива придется перекрыть из-за «угрозы со стороны России». Об этом сообщил командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило, передает Postimees.

По его словам, возможность закрытия Финского залива зависит от ситуации стратегической безопасности. Издание отмечает, что технически это возможно воплотить, однако такая мера повлечет за собой экономические и экологические проблемы.

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Азербайджан отозвал посла в России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отозвал с должности посла в России Полада Бюльбюль оглы. Об этом передает ТАСС.

Как сообщается, Алиев подписал распоряжение об освобождении посла от должности. Сообщение появилось в ходе выступления азербайджанского президента на первом заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

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Названа новая версия отравления детей в Красноярском крае

Причиной отравления семьи в Красноярском крае мог стать крысиный яд. Об этом сообщает telegram-канал «Shot Проверка».

Продавец магазина из деревни Красная Сопка Красноярского края, где многодетная семья купила пельмени, а затем некоторые ее члены смертельно отравились, привела свою версию трагедии. Россиянка допустила, что мать хранила продукты на кухне рядом с крысиным ядом. «Там женщина такая, дома бардак и так далее. Как можно было допустить такое — пища рядом и приправы, и рядом отрава для мух или крысиный яд? Может, дети похулиганили или готовили дети, маме помогали. Никто ничего не знает. Ждем результатов экспертизы», — поделилась продавец.

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Премьер Дании призвала забыть красные линии в конфликте с Россией

© EPA/ТАСС

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает, что западные страны не должны вводить никаких ограничений на использование оружия, которое отправляют Украине. По ее словам, никаких «красных линий» в этом вопросе быть не должно.

«Постоянно идут дискуссии о том, можно ли нам это сделать. Было бы очень хорошо прекратить задержки, которые происходили ранее. И я думаю, что ограничения на применение оружия следует снять», — заявила премьер.

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Траты россиян по кредиткам достигли максимума

Россияне начали активно использовать доступные лимиты по кредитным картам. Они нарастили траты до максимального за 2,5 года значения, сообщает РБК со ссылкой на данные «Скоринг Бюро».

В публикации говорится, что уровень утилизации кредиток (доля используемого лимита по карте) в этот месяц вырос на 1,9 п.п., до 33,9%. Как уточняется, «и сам показатель, и величина прироста достигли максимума с начала 2022 года».

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Россия ответила на обвинения Украины по Крымскому мосту

Российская делегация на слушаниях в Гааге заявила, что обвинения Украины в международном арбитраже по Крымскому мосту и якобы нарушениям в Черном и Азовском морях безосновательны и выходят за рамки Конвенции ООН.

Эти обвинения являются несерьезными и представляют собой пример систематического злоупотребления международной системой правосудия в политических целях, заявил глава делегации России, посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин, передает ТАСС.

Кузьмин подчеркнул, что большинство претензий Украины, включая основные обвинения, касающиеся Крымского моста и различных суверенных прав, полностью выходят за рамки Конвенции ООН по морскому праву. Он отметил, что обвинения о якобы нарушении прав Украины в Керченском проливе также считаются беспочвенными и безнадежными.

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В Кремле ответили на вопрос об инциденте во время испытания ракеты «Сармат»

Кремль не располагает какой-либо информацией об инциденте, якобы имевшем место во время испытания межконтинентальной ракеты «Сармат». Так на соответствующий вопрос журналистов отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не располагаем никакой информацией на этот счет. Это скорее вопрос, который относится к компетенции наших военных», - отметил представитель Кремля на брифинге с журналистами.

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Школьник с молотком и ножом напал на одноклассников под Иркутском

Подросток напал на восьмиклассников в школе в Балаганске Иркутской области. Как сообщает Telegram-канал Mash, пострадали трое детей.

По информации канала, инцидент случился в раздевалке, когда школьники готовились к уроку физкультуры. Молодой человек достал молоток и напал на учеников. Двум из них удары пришлись по рукам, третьему — по затылку. Всего в помещении в момент происшествия находились пять детей.

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Ученые нашли следы воды на всей поверхности Луны

© NASA

Американские ученые из Планетологического института и других научных учреждений выяснили, что следы воды повсеместно встречаются в грунте на поверхности Луны. Исследование опубликовано в научном издании The Planetary Science Journal (TPSJ).

Команда проанализировала минералогические карты естественного спутника Земли и обнаружила присутствие молекул воды и гидроксила (соединения из одного атома водорода и одного атома кислорода) на всех лунных широтах и рельефах, включая освещенные Солнцем районы.

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В Кремле отказались комментировать ситуацию вокруг Wildberries

Ситуация вокруг компании Wildberries, в том числе конфликты в офисах фирмы, не являются темой для комментариев со стороны Кремля.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

«Мы не считаем это темой для наших комментариев», — сказал он.

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