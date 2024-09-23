Зеленский сделал заявление после посещения завода в США

Владимир Зеленский после посещения американского завода по производству боеприпасов для ВСУ в Пенсильвании попросил больше снарядов. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на члена палаты представителей США Мэтта Картрайта. Свободная пресса

«Спасибо и нам нужно больше», — сказал Зеленский. Газета.Ru

Завод в Скрантоне является одним из немногих предприятий в Соединенных Штатах, где изготавливаются 155-мм артиллерийские снаряды. За последний год там нарастили производство. Украине передали более трех миллионов боеприпасов. News.ru