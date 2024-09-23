Байден захотел стать миротворцем

Президент США Джо Байден, скорее всего, не сможет организовать сделку о прекращении огня на территории сектора Газа в ближайшее время. Об этом сообщила газета Politico, сославшись на трех чиновников в американской администрации. Из материала следует, что Вашингтон планирует продолжить переговоры по урегулированию конфликта между израильскими властями и палестинским движением ХАМАС. В том числе соответствующие встречи запланированы на текущую неделю. "Но мало ожиданий, что соглашение могло бы быть заключено в скором времени", — подчеркнули авторы статьи. Они обратили внимание, что чиновники в США не уверены в наличии у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера ХАМАС Яхьи Синвара желания заключать перемирие. Как сказали источники издания, в настоящее время достижению договоренностей о прекращении огня мешают два фактора. Один из них — стремление еврейского государства сохранить военное присутствие на границе сектора Газа и Египта, против которого выступает палестинское движение. Второй — разногласия между израильским руководством и ХАМАС по числу заключенных и заложников, которых стороны могли бы обменять в рамках сделки. При этом журналисты выяснили, что Байден считает подписание соглашения о перемирии в секторе Газа основным направлением своей работы.