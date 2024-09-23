Эстония предложила перекрыть Финский залив

Эстония разрабатывает план деятельности на случай, если воды Финского залива придется перекрыть из-за «угрозы со стороны России». Об этом сообщил командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило, передает Postimees.

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По его словам, возможность закрытия Финского залива зависит от ситуации стратегической безопасности. Издание отмечает, что технически это возможно воплотить, однако такая мера повлечет за собой экономические и экологические проблемы.

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Ранее Глава Генштаба Эстонии Вахур Карус рассказал о поставленной НАТО задаче подготовиться к вооруженному конфликту с Россией. Он сообщил, что Эстония рассчитывает на немедленное участие дислоцированных на территории республики сил НАТО в конфликте с Россией.

До этого стало известно, что Эстония выделит более полутора миллиардов евро на покупку боеприпасов большой дальности. Мерило заявил, что следующие три-пять лет в регионе Балтийского моря станут решающими для возможных военных провокаций.