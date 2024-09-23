Алиев: Запад пытается настроить Армению против Азербайджана

Некоторые западные страны пытаются настроить Армению против Азербайджана, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев в ходе первого заседания парламента республики. News.ru

Как считает президент Азербайджана, Запад, «естественно, не интересует» армянский народ. «Для них армянский народ - всего лишь инструмент, средство, чтобы держать Азербайджан под постоянным давлением, используя территорию Армении, создавать здесь источники угрозы для Азербайджана и других соседей Армении, и, таким образом, обеспечить собственные интересы», - подчеркнул Алиев. ТАСС

Ранее он заявил, что его страна согласовала с Арменией почти 80% текста мирного договора. Газета.Ru