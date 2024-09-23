Зеленский получил награду «За изобретательность»

Владимир Зеленский получил The Golden Plate — награду Американской академии достижений. Как сообщает Ruptly в Telegram-канале, украинского политика решили наградить «За изобретательность».

Как отмечает академия на своем сайте, награда вручается с 1961 года людям с «выдающимися достижениями» в различных областях, которые являются «провидцами» в своих сферах. Определяет победителей совет самой организации.

Напомним, что накануне Зеленский прибыл в США, о чем заявлял в своих социальных сетях. Он отмечал, что в ближайшие дни там пройдут встречи с лидерами стран глобального Юга, «Большой семерки», ЕС и руководителями международных организаций. В офисе политика заявляли, что во время поездки выступит в Генассамблее ООН и встретится с американским президентом Джо Байденом.

Также Зеленский планирует представить американским политикам свой «план победы». В августе он утверждал, что он содержит «мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем».