В Молдавии допустили провал референдума о евроинтеграции

Опрос, проведенный агентством iData, показал, что итоги октябрьского референдума могут помешать евроинтеграции Молдавии. Об этом сообщает РИА Новости.

В октябре 2024 года в Молдавии пройдут выборы президента. В один день с выборами, 20 октября, в стране проведут референдум о вступлении в ЕС. По итогам референдума в Конституции Молдавии предлагается закрепить курс на евроинтеграцию.

По данным iData, за месяц до референдума закрепление евроинтеграции в Конституции поддерживают 45,9 процента опрошенных избирателей (при необходимом минимуме в 50 с небольшим процентов). Против этого выступают 39 процентов избирателей. Не определились с ответом 12,7 процента респондентов.

Прошлые опросы iData показывали, что почти 60 процентов жителей страны поддерживали вступление в ЕС. При этом более половины (54,5 процента) жителей Молдавии выступали против присоединения страны к НАТО.