Представляющий британскую оппозицию политик Стивен Джеймс обвинил премьер-министра страны Кира Стармера в поддержке России из-за того, что тот завел котенка сибирского кошки, а не британской короткошерстной. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в РФ). Российская газета

Выбор Кира Стармера русского сибирского котенка вместо британской короткошерстной кошки является явным признаком того, что он не поддерживает Великобританию, — написал Джеймс в публикации. Вечерняя Москва

Ранее премьер-министр Британии представил общественности сибирского котенка по кличке Принц. Завести его он решился после жаркого спора с детьми, которые хотели немецкую овчарку. Также Стармер поделился первой фотографией котенка, который запрыгнул на письменный стол. Ura.Ru