Bloomberg: Харрис тратит на предвыборную кампанию больше Трампа

Предвыборная кампания кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис ежедневно расходует на $5 млн больше, чем штаб ее ключевого соперника на выборах - республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, Харрис тратила "в августе в среднем $7,5 млн в день по сравнению с $2,6 млн" со стороны Трампа.

Пожертвования доноров с Уолл-стрит и из Кремниевой долины позволили кандидату от демократов "перейти в наступление против Трампа", говорится в публикации. Согласно информации Федеральной избирательной комиссии США, Харрис начала в сентябре предвыборные баталии с $404 млн, а Трамп с $295 млн.

Президентские выборы в стране пройдут 5 ноября.

Первоначально предполагалось, что Демпартию на них будет представлять действующий лидер США Джо Байден. Однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис. Делегаты завершившегося 22 августа съезда Демпартии в Чикаго официально утвердили ее кандидатом в президенты США.