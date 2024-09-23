Владимир Зеленский заявил, что кандидат на пост президента США Дональд Трамп не знает как на самом деле остановить конфликт на Украине. Lenta.ru

«Я считаю, что Трамп не знает на самом деле, как остановить войну, даже если ему кажется, что он знает, как это сделать. С этой войной часто бывает так, что, чем глубже ты смотришь на нее, тем меньше понимаешь. Много [было] лидеров, которые были убеждены, что знают, как закончить ее уже завтра, но когда они погружались в нее глубже, то понимали, что все не так просто», - сказал он в интервью журналу The New Yorker. ТАСС

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на президентских выборах быстро урегулирует конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Газета.Ru