Обзор иноСМИ: «предсмертные муки» ЕС и предупреждение Лаврова НАТО

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Медленная агония» европейской экономики

Экономика ЕС столкнется с десятилетиями «медленной агонии», и это прогноз не евроскептика или популиста, а одного из самых высокопоставленных технократов Европы Марио Драги, пишет автор британского журнала Spiked Фрейзер Майерс. Драги, бывший премьер Италии и экс-глава Европейского центрального банка, ранее представил 400-страничный доклад о «будущем европейской конкурентоспособности». Он предупредил, что без радикальных экономических реформ страны ЕС будут страдать от застоя, технологической отсталости и геополитического бессилия.

По мнению Драги, ЕС уже находится в глубоком экономическом кризисе. На рубеже веков ЕС и США находились в относительно равных условиях. Но сейчас США значительно превосходят ЕС в области передовых технологий. Только четыре из 50 крупнейших технологических компаний мира базируются в Европе, а за последние годы ЕС потерял почти миллион рабочих мест в производстве. По мнению Майерса, мрачный прогноз Драги на самом деле недооценивает масштабы экономического недуга ЕС. Германия стремительно деиндустриализируется, а госдолг Франции растет до кризисного уровня. Основной причиной промышленного застоя в Европе автор статьи назвал высокие цены на энергоносители.

Россия «полностью готова» к войне с НАТО в Арктике

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия полностью готова защищать свои интересы в Арктике в военном и политическом отношениях, а также с точки зрения оборонных технологий. Издание Politico назвало слова Лаврова предупреждением о готовности России к войне с НАТО в Арктике.

Лавров отметил, что Арктика «не является территорией Североатлантического альянса», и заявил, что Китай и Индия тоже имеют там свои интересы. Politico напомнило, что в прошлом году постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов предупредил, что Финляндия пострадает первой, если начнется война между Россией и НАТО.

«США навредили себе санкциями против России»

Первое, что нужно знать о западных санкциях против России: они беспрецедентны. Второй по важности факт заключается в том, что они не сработали, пишет старший редактор The American Conservative Хелен Эндрюс. Автор статьи проанализировала книгу журналистки Bloomberg Стефани Бейкер, посвященную санкциям против России.

Спустя два с половиной года стало ясно, что санкции не оказали разрушительного воздействия на экономику России. Рубль не рухнул, а экономический рост страны теперь превосходит показатели Франции или Германии. Однако санкции не просто не смогли подорвать Россию - они навредили самим США, заявила Эндрюс. Кроме того, санкции принесли в жертву политику нейтралитета, позволявшую Америке быть мировым финансовым центром. Также меры против РФ «раскрыли карты» США Китаю: теперь Пекин знает, что именно предпримет Вашингтон, если китайские войска начнут операцию на Тайване.

The Times: Зеленский не уговорит Байдена на удары Storm Shadow

Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский 26 сентября проведут переговоры в Белом доме. Сообщалось, что они обсудят украинский кризис, «стратегическое планирование» и помощь США Украине. Как пишет The Times, по итогам встречи Байден вряд ли объявит, даст ли он Украине разрешение на удары ракетами большей дальности, включая британские Storm Shadow, по территории РФ.

Неназванный дипломат из страны НАТО заявил The Times, что решения об использовании ракет совместно принимаются США и Британией. Ключевой проблемой он назвал непонимание того, «где в действительности проходят красные линии». Дипломат добавил, что Россия разместила свои самолеты и ракетные системы так, что они недосягаемы для западного оружия.

Нетаньяху заявил о гибели половины заложников в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что только около половины из 97 заложников, похищенных членами ХАМАС 7 октября 2023 года, живы. Как сообщает The Times of Israel, такое заявление Нетаньяху сделал, выступая перед членами комитета Кнессета по иностранным делам.

По данным Нетаньяху, около 50 заложников могут быть мертвы. При этом Армия обороны Израиля подтвердила гибель только 33 из них. Премьер Израиля сообщил, что сейчас он обдумывает план генералов по осаде северной части Газы.