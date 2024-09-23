Американский лидер Джо Байден во время двусторонней пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди забыл причину его присутствия на мероприятии и дважды спросил у собственных сотрудников, кого же он должен представить. Об этом сообщает телеканал Fox News (FN). Lenta.ru

«Кого мне надо следующим представить? Кто следующий?», — растерялся Байден. News.ru

Эта оплошность произошла на следующий день после того, как президент подвергся резкой критике за то, что позволил первой леди Джилл Байден провести заседание кабинета министров в пятницу. Джо Байден впервые с 2 октября 2023 года созвал свой кабинет, и первая леди присоединилась к нему, чтобы рассказать об инициативе Белого дома по исследованиям в области женского здоровья. runews24.ru