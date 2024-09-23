В Иране запретили устройства связи после теракта в Ливане

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) запретил своим военнослужащим использовать любые средства связи после взрывов в Ливане и начал масштабные проверки. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Reuters.

Два высокопоставленных представителя иранских служб безопасности отметили, что КСИР проводит масштабную операцию по проверке всех устройств, не только коммуникационного оборудования, а также серьезно обеспокоен возможным проникновением израильских шпионов.

«Уже начаты проверки личного состава, нацеленные на членов КСИР среднего и высшего звена. Они включают проверку банковских счетов как в Иране, так и за рубежом, а также истории их поездок и поездок их семей», - пояснил сотрудник службы безопасности.

При этом несколько образцов взорванных устройств были отправлены из Ливана в Иран для изучения иранскими экспертами. Также особое внимание Тегеран уделяет защите ядерных и ракетных объектов страны, особенно подземных.

«Никогда еще не было настолько строгих мер безопасности», - добавил источник издания.

Новый виток эскалации на Ближнем Востоке начался после взрывов различной техники в Ливане, в том числе пейджеров, которые произошли 17-18 сентября. В результате погибло 37 человек, еще более 2,7 тысяч получили ранения. Ливан возложил ответственность за произошедшее на Израиль. В Израиле официально не подтвердили, что массовые взрывы техники были операцией израильских спецслужб. Однако министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, его страна начинает новую фазу войны на Ближнем Востоке.