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В Иране запретили устройства связи после теракта в Ливане

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) запретил своим военнослужащим использовать любые средства связи после взрывов в Ливане и начал масштабные проверки. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Reuters.

В Иране запретили устройства связи после теракта в Ливане
© globallookpress.com

Два высокопоставленных представителя иранских служб безопасности отметили, что КСИР проводит масштабную операцию по проверке всех устройств, не только коммуникационного оборудования, а также серьезно обеспокоен возможным проникновением израильских шпионов.

«Уже начаты проверки личного состава, нацеленные на членов КСИР среднего и высшего звена. Они включают проверку банковских счетов как в Иране, так и за рубежом, а также истории их поездок и поездок их семей», - пояснил сотрудник службы безопасности.

При этом несколько образцов взорванных устройств были отправлены из Ливана в Иран для изучения иранскими экспертами. Также особое внимание Тегеран уделяет защите ядерных и ракетных объектов страны, особенно подземных.

«Никогда еще не было настолько строгих мер безопасности», - добавил источник издания.

Новый виток эскалации на Ближнем Востоке начался после взрывов различной техники в Ливане, в том числе пейджеров, которые произошли 17-18 сентября. В результате погибло 37 человек, еще более 2,7 тысяч получили ранения. Ливан возложил ответственность за произошедшее на Израиль. В Израиле официально не подтвердили, что массовые взрывы техники были операцией израильских спецслужб. Однако министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, его страна начинает новую фазу войны на Ближнем Востоке.