В Гааге начались слушания по претензиям Украины к РФ в Керченском проливе

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, начал слушания по существу в рамках рассмотрения иска Украины к России о якобы нарушении Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, передает корреспондент ТАСС.

Делегацию РФ, которая отвергает претензии Киева, возглавляет посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин. Слушания продлятся до 5 октября.

Трибунал рассмотрит претензии Киева относительно соблюдения РФ экологических стандартов при строительстве Крымского моста, прокладке подводных кабелей и трубопроводов, влияния моста на судоходство, сохранности археологических и исторических объектов у берегов полуострова.

Украина инициировала спор с РФ 16 сентября 2016 года. По мнению украинской стороны, Россия нарушает суверенные права Украины на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в прилегающих к Крыму морских зонах (то есть в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе), включая права на природные ресурсы континентальный шельф. В связи с этим Киев требует от Москвы прекратить нарушение прав и компенсировать нанесенный ущерб. Российская сторона обвинения отвергает.