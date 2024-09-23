$92.58-0.11103.38+0.13
Почта

Пьянка на миллиард: яркие кадры «Октоберфеста»

Slide 1 of 20
Выступление артистов во время церемонии открытия фестиваля пива «Октоберфест»
1/16
Выступление артистов во время церемонии открытия фестиваля пива «Октоберфест» 
© EPA/TACC
Жена немецкого актера Хайнера Лаутербаха Виктория Лаутербах во время фестиваля пива «Октоберфест»
2/16
Жена немецкого актера Хайнера Лаутербаха Виктория Лаутербах во время фестиваля пива «Октоберфест» 
© DPA/TACC
Посетители фестиваля пива «Октоберфест»
3/16
Посетители фестиваля пива «Октоберфест» 
© DPA/TACC
Музыканты в традиционных костюмах пьют пиво после церемонии открытия фестиваля пива «Октоберфест»
4/16
Музыканты в традиционных костюмах пьют пиво после церемонии открытия фестиваля пива «Октоберфест»  
© EPA/TACC

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Участницы традиционного костюмированного парада церемонии открытия фестиваля пива «Октоберфест»
5/16
Участницы традиционного костюмированного парада церемонии открытия фестиваля пива «Октоберфест» 
© DPA/TACC
Участники традиционного забега во время церемонии открытия фестиваля пива «Октоберфест»
6/16
Участники традиционного забега во время церемонии открытия фестиваля пива «Октоберфест»  
© EPA/TACC
Участницы фестиваля пива «Октоберфест»
7/16
Участницы фестиваля пива «Октоберфест»  
© DPA/TACC
Иностранные туристы во время фестиваля пива «Октоберфест»
8/16
Иностранные туристы во время фестиваля пива «Октоберфест»  
© DPA/TACC
Игрок мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн и его супруга Кати Гудланд на фестивале пива «Октоберфест»
9/16
Игрок мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн и его супруга Кати Гудланд на фестивале пива «Октоберфест»  
© EPA/TACC

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Участник фестиваля пива «Октоберфест»
10/16
Участник фестиваля пива «Октоберфест»  
© EPA/TACC
Участница фестиваля пива «Октоберфест»
11/16
Участница фестиваля пива «Октоберфест»  
© EPA/TACC
Посетители фестиваля пива «Октоберфест»
12/16
Посетители фестиваля пива «Октоберфест»  
© DPA/TACC
Официантка и посетители фестиваля пива «Октоберфест»
13/16
Официантка и посетители фестиваля пива «Октоберфест»  
© DPA/TACC
Немецкая певица Катя Красавице во время фестиваля пива «Октоберфест»
14/16
Немецкая певица Катя Красавице во время фестиваля пива «Октоберфест»  
© DPA/TACC

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Посетители фестиваля пива «Октоберфест»
15/16
Посетители фестиваля пива «Октоберфест»  
© EPA/TACC
Посетители фестиваля пива «Октоберфест»
16/16
Посетители фестиваля пива «Октоберфест»  
© EPA/TACC

В минувшие выходные в Мюнхене открылся традиционный праздник пива «Октоберфест». 21 сентября, ровно в полдень, обер-бургомистр баварской столицы Дитер Райтер со словами «O'zapft is» («Откупорено!») вбил кран в первую бочку со свежесваренным пивом. Первую кружку получил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. Об этом сообщает ТАСС.

«Октоберфест» организуется и проводится администрацией Мюнхена. К участию в этом фестивале допускаются только мюнхенские (до 120 км в округе) пивоваренные компании, которые варят для него специальное октоберфестовое пиво с содержанием алкоголя 5,8—6,3 %.

«Октоберфест» впервые прошел 12 октября 1810 года по случаю бракосочетания кронпринца Людвига и принцессы Терезы. Со временем он стал крупнейшим в мире фестивалем пива. Ежегодно в Мюнхен пребывает огромное количество ценителей пенного напитка со всего мира. Подсчитано, что гости фестиваля тратят здесь более миллиарда евро.

Самые яркие кадры первых дней «Октоберфеста» — в галерее «Рамблера».