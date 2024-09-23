Пьянка на миллиард: яркие кадры «Октоберфеста»

В минувшие выходные в Мюнхене открылся традиционный праздник пива «Октоберфест». 21 сентября, ровно в полдень, обер-бургомистр баварской столицы Дитер Райтер со словами «O'zapft is» («Откупорено!») вбил кран в первую бочку со свежесваренным пивом. Первую кружку получил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. Об этом сообщает ТАСС.

«Октоберфест» организуется и проводится администрацией Мюнхена. К участию в этом фестивале допускаются только мюнхенские (до 120 км в округе) пивоваренные компании, которые варят для него специальное октоберфестовое пиво с содержанием алкоголя 5,8—6,3 %.

«Октоберфест» впервые прошел 12 октября 1810 года по случаю бракосочетания кронпринца Людвига и принцессы Терезы. Со временем он стал крупнейшим в мире фестивалем пива. Ежегодно в Мюнхен пребывает огромное количество ценителей пенного напитка со всего мира. Подсчитано, что гости фестиваля тратят здесь более миллиарда евро.

Самые яркие кадры первых дней «Октоберфеста» — в галерее «Рамблера».