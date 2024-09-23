Неизвестные пытались захватить власть в Одессе

Служба безопасности Украины задержала несколько человек, которые якобы пытались осуществить силовой захват власти в Одессе. Об этом стало известно в понедельник, 23 сентября.

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У арестованных было изъято более 70 единиц огнестрельного оружия с оптическими прицелами и боеприпасами, а также бронежилеты, шлемы и другое снаряжение. По данным следствия, обвиняемые якобы завербовали в свои ряды более 20 человек.

В отношении участников группировки были выдвинуты обвинения по статье о действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. Им грозит до десяти лет заключения, пишет ТАСС.

Ранее СБУ арестовала настоятеля храма УПЦ в Винницкой области. Украинские органы безопасности назвали деятельность священника подрывной. Он якобы восхвалял российские войска и ожидал их прибытия в этот район. Священник распространял неугодные «нарративы» среди своих прихожан.

Также сообщалось, что СБУ обещала обвиняемому в покушении Александру Пермякову заплатить 20 тысяч долларов за убийство писателя Захара Прилепина. Вознаграждение должно было поступить мужчине после возвращения в страну.