CNN: Израиль за последнюю неделю отбросил "Хезболлах" на 20 лет назад

Действия Израиля за последнюю неделю отбросили шиитское движение "Хезболлах" на 20 лет назад.

Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на источники.

"Вероятно, они отброшены на 20 лет назад", - сказал чиновник, имея в виду совокупные последствия операций Израиля против шиитского движения.

По словам чиновников, Израиль "серьезно ослабил" группировку, убив несколько старших командиров и существенно повлияв на структуру командования "Хезболлах".

Источники телекомпании также указали, что наибольшее беспокойство сейчас вызывает возможное вмешательство Ирана. Тегеран пока не вмешался, но он начнет действовать, если будет угроза потери "самой мощной прокси-силы", добавил один из чиновников.

Ранее телекомпания CNN информировала, что приписываемая Израилю операция по массовой детонации средств связи в Ливане стала самым крупным ударом по военной структуре "Хезболлах".

21 сентября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что израильские ВВС в ходе массированных ударов по югу Ливана в течение дня атаковали около 400 пусковых установок вооруженного крыла движения "Хезболлах".

17 и 18 сентября в Ливане произошла серия взрывов устройств связи. В первый день большое количество пейджеров сдетонировало почти одновременно в разных районах страны. По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате этих взрывов погибли 12 человек, в том числе 2 ребенка, около 2,8 тыс. человек получили ранения. На следующий день в различных частях Ливана взорвались рации, телефоны, а также устройства, работающие на солнечных батареях и литийионных аккумуляторах. В результате повторной атаки погибли 25 человек, 608 пострадали. Шиитское движение "Хезболлах" возложило ответственность за организацию взрывов на Израиль, а лидер движения Хасан Насрулла назвал это "фактическим объявлением войны". Власти Израиля напрямую случившееся не комментировали, но заявили об активизации военных действий на северном направлении, после чего ВВС Израиля начали наносить массированные удары по приграничным районам на юге Ливана, а 20 сентября атаковали Бейрут, ликвидировав там 16 командиров военного крыла "Хезболлах".