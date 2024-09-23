Зеленский записал видео на борту американского самолета по пути в США

Владимир Зеленский записал видео на борту американского военно-транспортного самолета по пути в США. Ролик был опубликован в его Telegram-канале.

Зеленский сообщил, что у него запланированы деловые встречи в Соединенных Штатах. Он рассчитывает, что вместе с партнерами Киева сможет "усилить позиции", которые необходимы для "победы" и "справедливого мира".

Сначала он отправится в Пенсильванию на оружейный завод, после чего поедет в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

В США оценили «план победы» Зеленского

Также запланирована встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, на которой он собирается представить свой "план победы".

Зеленский заявил, что Украине необходимы "настоящий мир" и "реальная победа" в контексте международного права.

Также он опубликовал фото после приземления в США. Возле самолета его встретила посол Украины в Штатах.

По данным СМИ, "победный план" Зеленского включает вступление Украины в Евросоюз и НАТО и поставки оружия.