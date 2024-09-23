Премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает, что западные страны не должны вводить никаких ограничений на использование оружия, которое отправляют Украине. По ее словам, никаких «красных линий» в этом вопросе быть не должно. Ura.Ru

«Постоянно идут дискуссии о том, можно ли нам это сделать. Было бы очень хорошо прекратить задержки, которые происходили ранее. И я думаю, что ограничения на применение оружия следует снять», — заявила премьер. Lenta.ru

По мнению датского премьера, конфликт на Украине является «глобальным», но усомнилась, что Россия сможет расширить его в Европе без помощи со стороны союзников — например, Китая. News.ru

19 сентября стало известно, что Европейский парламент (ЕП) призовет страны Евросоюза снять ограничения для Украины на удары дальнобойным западным оружием вглубь территории России. В ответ на это в Госдуме пообещали «ответ с применением более мощного оружия». Газета.Ru