Аргентинский посол допустил встречу Путина и Милея на полях G20

Президент Аргентины Хавьер Милей и глава России Владимир Путин могли бы встретиться на полях многосторонних саммитов, включая G20, высказал мнение РИА Новости посол республики в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра.

Отдельных визитов представителей Аргентины в РФ пока не планируется.

«Такая встреча может произойти в рамках каких-то мероприятий, например, если господин Путин или господин Лавров (министр иностранных дел РФ. — NEWS.ru) будут там, они могли бы пообщаться со своими визави из Аргентины. Саммит G20 в этом году проходит в Бразилии. Если Путин приедет, наверное, можно было бы организовать встречу, если стороны договорятся», — добавил посол.

Дипломат добавил, что Хавьеру Милею и главе МИД Аргентины Диане Мондино не поступало приглашений со стороны коллег посетить Россию. Если такой документ поступит, то в посольстве его изучат. Пока власти страны сосредоточены на решении внутренних проблем.

Ранее посол Энрике Игнасио Феррер Виейра заявлял, что Аргентина не получила приглашения на саммит БРИКС в Казани. При этом Буэнос-Айрес не видит добавленной стоимости для себя в присоединении к этому международному объединению, поскольку уже наладил хорошие отношения с Китаем, Бразилией, Индией и ЮАР.