Трамп высказался о Харрис и Третьей мировой войне

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его соперница, демократ Камала Харрис не сможет предотвратить Третью мировую войну. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что дела его предвыборной кампании, направленной против «коммунистических левых», идут очень хорошо. Однако мир сейчас - все еще «очень опасное место», подчеркнул кандидат в президенты.

«Камала (и Джо!) не могут ответить даже на самые простые вопросы. Это БЕЗУМИЕ! Если она [Харрис] не способна на это, как она собирается представлять нас в деле прекращения Третьей мировой войны? Ответ прост: у нее не получится!» - написал Трамп.

Ранее в США прошли предвыборные дебаты, завершившиеся неудачей для Трампа. Экспресс-опрос зрителей CNN показал, что 63 процентов американцев сочли выступление Харрис лучшим. В ходе дебатов Харрис насмехалась над банкротствами Трампа, его унаследованным, а не заработанным богатством, а также затронула положение Трампа на мировой арене, заявив, что мировые лидеры смеются над ним. В итоге Трампу пришлось занять оборонительную позицию.

На дебатах с Харрис Трамп повторил обещание положить конец украинскому кризису в случае своей победы на выборах. При этом он несколько раз отказался отвечать на вопрос, хочет ли он победы Украины. Трамп заявил, что хочет «урегулирования», и подчеркнул, что его уважают и в России, и на Украине.