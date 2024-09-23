Ни одна страна не пыталась оказывать давление на Монголию в ООН из-за визита президента Российской Федерации Владимира Путина в эту страну в начале сентября. Об этом заявил советник президента Монголии Эрдэнэцогтын Одбяар, передает ТАСС.

По его словам, отношение ООН к Монголии не изменилось.

«Ни одно государство не пыталось оказать на нас давление каким-либо образом, высказать недоверие, игнорировать или сократить связи, как писали в некоторых СМИ и соцсетях», — сказал Одбяар.

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Владимир Путин посетил Монголию с официальным визитом в начале сентября. Эта страна признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС). 17 марта 2023 года суд в Гааге выписал ордер на арест Путина. Монголия должна была арестовать российского президента, но не сделала этого. Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали заявила, что Улан-Батор должен соблюдать обязательства перед МУС. МИД Украины 30 августа также требовал, чтобы российского президента задержали в Монголии.

Ранее в МИД РФ заявили, что ни МУС, ни Украина не имеют ничего общего с правом и справедливостью.