ЕК приняла решение по поводу блокировки Telegram

В Евросоюзе существует процедура временной приостановки работы Telegram, однако пока блокировать работу платформы никто не собирается. Об этом рассказал «Известиям» представитель Еврокомиссии Том Ранье.

Он напомнил, что блокировку Telegram допускает вступивший в силу в феврале 2024 года Закон о цифровых услугах ЕС (The Digital Services Act — DSA), однако для применения таких серьезных мер необходимо доказать, что действительно существует «посягательство на общественную безопасность».

«Мы не можем сказать: «нам не нравится ваш контент, и поэтому мы решили вас заблокировать». Мы должны доказать, что существует серьезное нарушение общественной безопасности в Европейском союзе. Но это очень маловероятно. Мы не рассматриваем возможность блокировки Telegram», - подчеркнул он.

При этом, по словам Ренье, Еврокомиссия ведет собственный подсчет пользователей Telegram в ЕС и если их количество превысит 45 млн человек, то сервис попадет под определение «очень большой онлайн платформы» и перейдет под прямой надзор Еврокомиссии.

В этом случае ЕК получит возможность временно приостанавливать его деятельность на всей территории ЕС, но до применения такой меры на платформу может быть наложен штраф в размере до 6% от мирового годового оборота компании.

Напомним, что основателя Telegram задержали во Франции 24 августа. Ему инкриминируют шесть правонарушений, в том числе администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой. В итоге Дуров был опущен из-под ареста под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию страны. А СМИ сообщили, что Telegram после задержания Дурова стал отвечать на запросы властей Франции, США, Южной Кореи, Бельгии.