Трамп заявил о неспособности Харрис предотвратить войну

Дональд Трамп выразил сомнения в способностях Камалы Харрис остановить третью мировую войну, поставив под вопрос ее готовность к решению сложных международных вопросов в преддверии президентских выборов в США.

Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, в своем сообщении в соцсети Truth Social заявил, что Камала Харрис, представляющая Демократическую партию на предстоящих выборах, не сможет остановить третью мировую войну. По его мнению, Харрис не справляется даже с простыми вопросами, что делает ее непригодной для предотвращения глобальных конфликтов, передает ТАСС.

Ранее Трамп уже высказывал опасения о том, что демократическая администрация может привести Соединенные Штаты к третьей мировой войне. На фоне этих заявлений Трамп продолжает усиливать критику в адрес своих соперников.

Президентские выборы в США назначены на 5 ноября. Первоначально Демократическую партию планировал представлять Джо Байден, однако после провала на июньских дебатах с Трампом он отказался от участия в гонке и поддержал кандидатуру Камалы Харрис, которая в августе была утверждена демократами в качестве кандидата в президенты.

Накануне американский миллиардер Дэвид Сакс выразил опасения, что реализация «плана победы» Владимира Зеленского может спровоцировать третью мировую войну.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на своей прощальной пресс-конференции высказался по вопросам ракетных ударов по России, вступления Украины в альянс и противостояния Китаю, что может привести к эскалации мирового конфликта.