Эрдоган проведет переговоры с Зеленским и Пашиняном в США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с Владимиром Зеленским, премьером Армении Николом Пашиняном и лидером Ирана Масудом Пезешкианом во время Генассамблеи ООН. Об этом сообщает Sabah.

Ранее Эрдоган прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН и встретился с премьером Албании Эди Рамой. В ходе встречи Эрдоган заявил, что действия Израиля в Газе наносят ущерб региональному и глобальному миру. Президент Турции также обвинил Израиль в нарушениях прав человека и международного права. Также Эрдоган встретился с президентом Сербии Александром Вучичем, они обсудили двусторонние отношения, региональные и глобальные вопросы.

По данным Sabah, после встречи с Рамой и Вучичем Эрдоган также планирует переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьером Ирака Мухаммедом Шиа Аль Судани, наследным принцем Кувейта Сабахом Халедом аль-Хамадом, а также с Зеленским, Пашиняном и Пезешкианом. Также президент Турции встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем.

Также Эрдоган заявлял, что рассчитывает на встречу с президентом Сирии Башаром Асадом во время Генассамблеи ООН. По его словам, Анкара запросила переговоры с Асадом для нормализации отношений между Турцией и Сирией.