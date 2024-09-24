Байден дал своим сотрудникам поручение по Газе

Президент США Джо Байден поручил своей администрации разработать лучшее предложение для прекращения огня в секторе Газа и освобождению заложников. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, Байден поручил своим сотрудникам в этом месяце подготовить свое "лучшее и окончательное" предложение для урегулирования конфликта в Газе. Его должны представить до "разгара работы" Генеральной Ассамблеи ООН на этой неделе. По мнению американских чиновников, это удачное время, потому что весь мир следит за событиями в ООН.

23 сентября израильский 12-й телеканал информировал, что радикальное палестинское движение ХАМАС отвергло все последние предложения США о сделке, нацеленной на освобождение удерживаемых в секторе Газа заложников. ХАМАС заявило, что готово обсуждать только выдвинутый еще в мае Байденом план об остановке боевых действий в анклаве и обмене заложников на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после нападения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из Газы на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом 250 заложников. В ответ Израиль начал операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. По информации израильских властей, в настоящий момент ХАМАС все еще удерживает в заложниках более 100 человек.