Пока вы спали: тревога США и обвинения Польшей России

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© РИА Новости / Наталья Селиверстова

СМИ: в США забили тревогу из-за глобального шага России

Вашингтон с союзниками все больше обеспокоен интенсивностью, с которой Москва углубляет сотрудничество с Китаем, КНДР и Ираном, чтобы бросить вызов американскому доминированию, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Это происходит, несмотря на то, что эти страны столкнулись с самыми внушительными санкциями, которые когда-либо вводил Запад. Как считает экс-постпреда Кении при ООН Мартин Кимани, мировое влияние США стремительно ослабевает.

Вашингтон и его союзники были вытеснены с баз в Африке, поскольку Китай и Россия активно расширяют свое влияние в регионе, говорится в статье.

Страховые компании выплатили пострадавшим в "Крокусе" 45 миллионов рублей

Страховщики в России выплатили пострадавшим при теракте в «Крокус сити холле» около 45,5 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.

Данная сумма включает в себя выплаты родственникам погибших и банкам по ипотечным кредитам.

При этом сумма компенсаций может еще вырасти.

В суде раскрыли, когда Глуховский* стал получать зарубежное финансирование

Иностранное финансирование, которое, в том числе стало одним из оснований для признания в России писателя Дмитрия Глуховского* иноагентом, поступало к нему не только в 2022 году, но и в 2021-м, сообщает РИА Новости.

Он получал средства из Австрии, Германии и Бельгии. В реестр СМИ-иноагентов Глуховского внесли в октябре 2022 года.

При этом в Верховном суде не стали рассматривать жалобу писателя на отказ исключить его из этого списка.

Глава МИД Британии озвучил неожиданный прогноз по конфликту на Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми считает, что конфликт вокруг Украины будет продолжаться после 2026 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Guardian.

Глава МИД заявил, что трудности и проблемы станут «еще глубже и жестче», особенно в конце 2025 года и в 2026 году и далее.

Лэмми отметил, что западные политики продолжают рассматривать различные способы усилить поддержку украинской армии, в том числе и возможность снятия ограничений на нанесение ударов вглубь территории России.

В Польше обвинили Россию в "кампании по дезинформации" на фоне наводнения

Вооруженные силы Польши обвинили Москву в организации кампании по дезинформации на фоне крупнейшего за последние десятилетия наводнения на юге и западе страны, сообщает ТАСС.

По словам польских военных, Россия якобы «пытается подорвать доверие к структурам безопасности [польского] государства».

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.