Генсек ООН заявил о важной роли Ирана в деэскалации на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, на которой указал на важную роль Тегерана в достижении деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении, распространенном 23 сентября офисом главы всемирной организации.

"Генеральный секретарь встретился с президентом исламской республики Иран Масудом Пезешкианом. Они обсудили проблемы, беспокоящие обе стороны, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, в частности войну в Газе, а также ситуацию в Ливане и Йемене. Генеральный секретарь подчеркнул насущную необходимость региональной деэскалации и важную роль Ирана в реализации этой цели", - говорится в тексте.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом около 250 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве.

На этом фоне продолжается резкий рост напряженности на ливано-израильской границе, где с 8 октября 2023 года начались постоянные обстрелы с территории Ливана, на которые израильские военные отвечают огнем. По заявлениям армейской пресс-службы, мишенями становятся объекты "Хезболлах". Из приграничных районов на севере Израиля были эвакуированы 80 тыс. человек.