СМИ: атомная подлодка США зашла в порт Южной Кореи

Yonhap: атомная подлодка США зашла в порт Южной Кореи
Подводная лодка с ядерной силовой установкой ВМС США USS Vermont вошла в порт южнокорейского города Пусан для пополнения припасов и с целью отдыха экипажа. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.
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ВМС Республики Корея информировали, что планируются "дружественные обмены" с американскими военнослужащими. Это первый визит USS Vermont в южнокорейский порт.