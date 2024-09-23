СМИ: атомная подлодка США зашла в порт Южной Кореи

Подводная лодка с ядерной силовой установкой ВМС США USS Vermont вошла в порт южнокорейского города Пусан для пополнения припасов и с целью отдыха экипажа. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

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ВМС Республики Корея информировали, что планируются "дружественные обмены" с американскими военнослужащими. Это первый визит USS Vermont в южнокорейский порт.