Неизбежный провал операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области испортит отношение западных стран к президенту республики Владимиру Зеленскому. Об этом предупредил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

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По его словам, Зеленскому сейчас крайне важно удержать позиции украинских войск в регионе во время поездки в США, где он проведет встречу с американским лидером Джо Байденом и выступит на дебатах в Генассамблее ООН.

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«Если вторжение ВСУ рухнет (…), то для Зеленского это будет полная катастрофа», — считает аналитик.

Он отметил, что в таком случае западные страны начнут сомневаться в способности Зеленского управлять страной во время кризиса.

Ранее Меркурис заявил, что у Запада есть только два варианта завершения конфликта на Украине: ограниченное поражение и глобальная катастрофа, которая станет следствием прямой конфронтации с Россией.