Эрдоган: Турция имеет разногласия с США по вопросам нацбезопасности
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара имеет разногласия с администрацией США по вопросам своей национальной безопасности.
«У нас всё ещё есть разногласия с американской администрацией по некоторым вопросам, касающимся нашей национальной безопасности», — приводит его слова турецкое госагентство Anadolu.
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Ранее Эрдоган заявил о готовности встречи с главой Сирии Башаром Асадом.
Также поступала информация, что Вашингтон обеспокоен потенциальным сближением Турции с Сирией.