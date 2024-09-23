$92.58-0.11103.38+0.13
Почта

Эрдоган: Турция имеет разногласия с США по вопросам нацбезопасности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара имеет разногласия с администрацией США по вопросам своей национальной безопасности.

Эрдоган: Турция имеет разногласия с США по вопросам нацбезопасности
© РИА Новости
«У нас всё ещё есть разногласия с американской администрацией по некоторым вопросам, касающимся нашей национальной безопасности», — приводит его слова турецкое госагентство Anadolu.

Эрдоган обвинил США и Европу в «уничтожении человечества»

Ранее Эрдоган заявил о готовности встречи с главой Сирии Башаром Асадом.

Также поступала информация, что Вашингтон обеспокоен потенциальным сближением Турции с Сирией.

В мире
Башар Асад
Реджеп Эрдоган
Администрация США
Вашингтон
Анкара
Турция
Соединенные Штаты