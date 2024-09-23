Эрдоган: Турция имеет разногласия с США по вопросам нацбезопасности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара имеет разногласия с администрацией США по вопросам своей национальной безопасности.

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«У нас всё ещё есть разногласия с американской администрацией по некоторым вопросам, касающимся нашей национальной безопасности», — приводит его слова турецкое госагентство Anadolu.

Эрдоган обвинил США и Европу в «уничтожении человечества»

Ранее Эрдоган заявил о готовности встречи с главой Сирии Башаром Асадом.

Также поступала информация, что Вашингтон обеспокоен потенциальным сближением Турции с Сирией.