Западные страны, несмотря на кризисы на Ближнем Востоке и в Газе, хотят поставить ситуацию вокруг Украины во главу угла всего, что обсуждает ООН, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрия Полянского.

«Это очень странно, потому что происходит много кризисов, включая очень острый кризис на Ближнем Востоке и в секторе Газа», – заявил дипломат, который прокомментировал предстоящие общие прения в рамках высокой недели.

Зеленский сообщил о подготовке плана для переговоров с Россией

На это событие ежегодно съезжаются главы государств и министры и высказываются по насущным темам.

Ежегодные дебаты пройдут с 24 по 28 сентября, а также 30 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров. Он выступит 28 сентября.