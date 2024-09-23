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В постпредстве РФ заявили о желании Запада поставить Украину «во главу угла»

Западные страны, несмотря на кризисы на Ближнем Востоке и в Газе, хотят поставить ситуацию вокруг Украины во главу угла всего, что обсуждает ООН, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрия Полянского.

В России заявили о желании Запада поставить Украину «во главу угла»
© globallookpress.com
«Это очень странно, потому что происходит много кризисов, включая очень острый кризис на Ближнем Востоке и в секторе Газа», – заявил дипломат, который прокомментировал предстоящие общие прения в рамках высокой недели.

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На это событие ежегодно съезжаются главы государств и министры и высказываются по насущным темам.

Ежегодные дебаты пройдут с 24 по 28 сентября, а также 30 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров. Он выступит 28 сентября.