Кот Ларри отреагировал на появление нового котенка на Даунинг-стрит

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер показал фотографию своего нового питомца – сибирского котенка. Кот-мышелов с Даунинг-стрит Ларри не оставил появление соседа без внимания и нескромно напомнил о своей персоне.

Стармер выложил фотографию, на которой крохотный пушистый котенок светлого окраса стоит на его рабочем столе. Малыша назвали Принц.

«Мой статус самого красивого кота на Даунинг-стрит остается неоспоримым», – «написал» Ларри в своей социальной сети.

Он добавил, что Принц будет ему подчиняться, а если ослушается, то «отправится в ссылку».

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Британский премьер завел нового котенка после того, как договорился с детьми о новом питомце. Дети все лето упрашивали политика завести новое животное – сначала они хотели овчарку, но согласились на кошку. У Кира Стармера уже есть кошка по кличке Джо-Джо.