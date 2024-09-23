Маск заявил о своем «наказании» со стороны Байдена и Харрис

Бизнесмен из США Илон Маск согласился с мнением американского миллиардера Дэвида Сакса о том, что глава государства Джо Байден и вице-президент страны Камала Харрис наказывают его за то, что он не демократ, сообщает РИА Новости.

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Один из пользователей соцсети Х поделился видеофрагментом выступления Сакса, который утверждает, что в Белом доме не хотят признавать, что Маск предлагает лучшее решение по доступу в интернет в сельской местности, а также не признали то, что он создал лучшие электромобили. Миллиардер указал, что Харрис и Байден «наказывают» Маска за то, что он не демократ.

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«Правда», — отреагировал Маск на публикацию.

Ранее Маск написал, что Харрис станет катастрофой для страны в случае победы на президентских выборах. По словам бизнесмена, американцев ждет массовый голод, а США в итоге прекратят свое существование в случае, если Харрис выполнит свои предвыборные обещания по ограничению цен на продукты.

Маск обвинял Харрис во лжи и заявлял, что страна нуждается в таком президенте, который сможет говорить и отвечать на вопросы без помощи телесуфлера.