СДПГ Шольца выиграла выборы в Бранденбурге

Социал-демократическая партия канцлера ФРГ Олафа Шольца одержала победу на земельных выборах в Бранденбурге, набрав 30,9% голосов, сообщает РИА Новости.

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При этом правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) идет на втором месте - 29,2%. На третьем месте - недавно созданная партия «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость» с 13,5% голосов, а на четвёртом - Христианско-демократический союз (ХДС) с 12,1%.

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Оба партнёра СДПГ по правящей на федеральном уровне коалиции – «Зелёные» и свободные либералы - не преодолели порог в 5% и не прошли в земельный парламент. Не попала в парламент и партия «Левые».